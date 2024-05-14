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الجنائية الدولية: نسعى لتطبيق خارطة الطريق الليبية ونركز على تعقب الهاربين

05:49 م الثلاثاء 14 مايو 2024

المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان

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قدّم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي كريم خان، اليوم الثلاثاء، إحاطة حول الوضع في ليبيا.
وأشار خان إلى أنه يجب على الجنائية الدولية أن تعمل بالتعاون مع السلطات الليبية ومع مجلس الأمن الدولي لتطبيق خارطة الطريق، مشددا على ضرورة أن تُطبق سيادة القانون في ليبيا بشكل متساوٍ.
وأوضح خان أن الجنائية الدولية تعتزم إتمام مرحلة التحقيق التي تتضمنها خارطة الطريق وتتمنى أن تفضي إلى مذكرات توقيف، مؤكدا أن المحكمة الدولية ستركز مع الليبيين على تعقب وتوقيف الهاربين.
ونوّه خان إلى أن الجنائية الدولية يجب أن تتعامل مع السلطات الليبية على كافة المستويات وليس مع النائب العام فقط، مشيرا إلى أن المحكمة بحاجة لدعم مستمر من ليبيا للوصول إلى نتائج في تحقيقاتها.
وكشف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، أن خبراء في الأدلة الجنائية زاروا ليبيا، لافتا إلى أنه يتوقع زيارات قادمة.

كريم خان الجنائية الدولية تعقب الهاربين ليبيا
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