جامعة أمستردام تغلق حرمها أمام الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين

أعلنت جامعة أمستردام، اليوم الثلاثاء، إغلاق حرمها الجامعي يومين مع استمرار المظاهرات المؤيدة لفلسطين في بعض الجامعات الهولندية.

📍 Dutch police begin to disrupt pro-Palestinian protests at the University of Amsterdam pic.twitter.com/wlTRrWQOhT