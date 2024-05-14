جامعة أمستردام تغلق حرمها أمام الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين

مصراوي

أعلنت جامعة أمستردام، اليوم الثلاثاء، إغلاق حرمها الجامعي يومين مع استمرار المظاهرات المؤيدة لفلسطين في بعض الجامعات الهولندية.

📍 Dutch police begin to disrupt pro-Palestinian protests at the University of Amsterdam pic.twitter.com/wlTRrWQOhT — Anadolu English (@anadoluagency) May 14, 2024

وذكرت الجامعة في بيان، أنها أغلقت كافة المباني في الحرم الجامعي يومي 14 و15 مايو الحالي، لأنه "لا يمكن ضمان سلامة الطلاب والموظفين".

وبررت الجامعة اتخاذ إدارتها القرار بسبب "تحول الاحتجاجات السلمية أمس إلى أعمال عنف واعتصام"، وفق قولها. وشددت إدارة الجامعة على أنها ستجري مفاوضات مستقبلا مع موظفيها وطلابها فقط، بدلا من الناشطين.