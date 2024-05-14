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جامعة أمستردام تغلق حرمها أمام الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين

02:52 م الثلاثاء 14 مايو 2024

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أعلنت جامعة أمستردام، اليوم الثلاثاء، إغلاق حرمها الجامعي يومين مع استمرار المظاهرات المؤيدة لفلسطين في بعض الجامعات الهولندية.

وذكرت الجامعة في بيان، أنها أغلقت كافة المباني في الحرم الجامعي يومي 14 و15 مايو الحالي، لأنه "لا يمكن ضمان سلامة الطلاب والموظفين".

وبررت الجامعة اتخاذ إدارتها القرار بسبب "تحول الاحتجاجات السلمية أمس إلى أعمال عنف واعتصام"، وفق قولها. وشددت إدارة الجامعة على أنها ستجري مفاوضات مستقبلا مع موظفيها وطلابها فقط، بدلا من الناشطين.

جامعة أمستردام فلسطين الجامعات الهولندية
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