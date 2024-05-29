السعودية تدين مواصلة الاحتلال ارتكاب مجازر الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين

وكالات

أدانت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الثلاثاء، مواصلة القوات الإسرائيلية ارتكاب مجازر الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني بلا رادع، عبر مواصلة استهداف خيام النازحين الفلسطينيين العزّل في رفح.

وحملت السعودية السلطات الإسرائيلية كامل المسؤولية جراء ما يحدث في رفح وكافة الأراضي الفلسطينية، مؤكدة أن استمرار الانتهاكات السافرة للقوات الإسرائيلية لكافة القرارات والقوانين والأعراف الدولية والإنسانية، في ظل صمت المجتمع الدولي، يفاقم حجم الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يمر بها الشعب الفلسطيني، ويضع مصداقية مؤسسات الشرعية الدولية على المحك.

وتشدّد المملكة على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته اليوم أكثر من أي وقتٍ مضى، لوقف المجازر التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق ومحاسبة المسؤولين عنه، وفق ما نقلته "واس".