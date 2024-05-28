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رويترز: البرلمان الدنماركي يرفض الاعتراف بالدولة الفلسطينية

04:09 م الثلاثاء 28 مايو 2024

البرلمان الدنماركي

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وكالات

صوت البرلمان الدنماركي، اليوم الثلاثاء، ضد مشروع قانون للاعتراف بدولة فلسطينية، وفقًا لوكالة "رويترز".

وفي وقت سابق قال لارس لوكه راسموسن وزير الخارجية الدنماركي، إن الشروط اللازمة للاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة غير متوفرة.

وأضاف وزير الخارجية، أنه "عندما تمت مناقشة مشروع القانون لأول مرة في البرلمان خلال أبريل الماضي: "لا يمكننا الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة، لسبب وحيد هو أن الشروط المسبقة ليست موجودة بالفعل، ولا يمكننا دعم هذا القرار، لكننا نتمنى أن يأتي يوم نستطيع فيه ذلك".

وتم اقتراح مشروع القانون الدنماركي لأول مرة في أواخر فبراير الماضي، من قبل 4 أحزاب يسارية.

واعترفت أيرلندا وإسبانيا والنرويج رسميًا، اليوم الثلاثاء بالدولة الفلسطينية، بعد إعلانها الأسبوع الماضي أنها عزمها على ذلك، مما أثار غضب إسرائيل التي وصفت الخطوة بأنها "مكافأة على الإرهاب" واستدعت سفراءها.

البرلمان الدنماركي الاعتراف بالدولة الفلسطينية فلسطين
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