البيت الأبيض: الهجوم الإسرائيلي في رفح لا يعتبر تجاوزا للخط الأحمر

وكالات

زعم البيت الأبيض، أن الهجوم الإسرائيلي في رفح لا يعتبر تجاوزا للخط الأحمر، موضحا أن إسرائيل أكدت أن عملياتهم برفح محدودة.

وأضاف البيت الأبيض، أن الغارة الإسرائيلية في رفح أدت إلى مقتل عشرات من الأبرياء بينهم أطفال والصور مفجعة، موضحا أنه يجب على إسرائيل اتخاذ كل التدابير لحماية الأبرياء.

وتابع، أن واشنطن تواصلت مع جيش الاحتلال الإسرائيلي للحصول على المزيد من المعلومات عن هجوم رفح، مرحبا بإعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي فتح تحقيق كامل في هجوم رفح.

وأكمل البيت الأبيض، أننا لا نعتقد أن هناك ما يبرر شن هجوم بري كبير في رفح، مؤكدا أنه حتى الآن لم نر عملية عسكرية كبيرة في رفح.

وأوضح، "لا نؤيد فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بسبب قراراتها الخاصة بإسرائيل"، مشيرا إلى أننا لا نعتقد أن المحكمة الجنائية الدولية لها اختصاص قضائي ولا نؤيد طلبات مذكرات الاعتقال.