المايونيز السبب.. السعودية تكشف تفاصيل "التسمم الجماعي" بالرياض

وكالات

كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في السعودية، عن الإجراءات التي اتخذتها بعد واقعة التسمم الجماعي التي حدثت قبل نحو أسبوعين.

وأعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في السعودية، عن ظهور ظهور إحدى نتائج التحاليل المخبرية بعد حالة التسمم الجماعي التي وقعت في الرياض.

وأوضحت أن إحدى نتائج التحاليل المخبرية التي أجرتها أظهرت وجود بكتيريا (كلوستريديوم بوتولينوم) المسببة للتسمم الوشيجي في عينة من مادة (المايونيز) من ماركة (BON TUM) في منتجات المنشأة الغذائية المُشار إليها".

وأضافت الوزارة أنه "مع اتضاح وجود تلك المادة في أحد المصانع أيضًا، فقد قامت الوزارة وبالتعاون مع الهيئة والجهات ذات العلاقة، باتخاذ إجراءات إضافية لما تم عمله سابقًا.

واتخذت الوزارة قرارًا بوقف توزيع المُنتج المذكور وسحبه من الأسواق والمنشآت الغذائية في جميع مدن المملكة، وإيقاف المصنع تمهيدًا لتطبيق الإجراءات النظامية، وسحب الكميات المتبقية من المنتج في المصنع بجميع التشغيلات وكل تواريخ الصلاحية.

وفي نهاية أبريل الماضي، رصدت وزارة الصحة السعودية، حالة تسمم جماعي أصيب على إثرها 35 شخصًا، في العاصمة السعودية الرياض.

وتبين أن جميع المصابين أكلوا من مطعم شهير في السعودية لديه عدة فروع بالرياض، وقررت الصحة السعودية إغلاق فروع المنشأة ومعملها الرئيسي.