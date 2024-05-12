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BBC

الأمين العام للأمم المتحدة يجدد دعوته لوقف إطلاق النار في غزة

10:49 ص الأحد 12 مايو 2024

أنطونيو جوتيريش

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جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الأحد، دعوته من أجل تحقيق وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة لأسباب إنسانية.

وطالب جوتيريش، بإفراج غير مشروط عن جميع الأسرى المحتجزين إضافة إلى زيادة المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل فوري، محذرًا من المعاناة الإنسانية الكبيرة التي يعانيها أهل القطاع بسبب الحرب المستمرة.

وقال جوتيريش، إن وقف إطلاق النار لن يكون سوى بداية طريق العودة من "الدمار والصدمة" التي خلفتها الحرب حسب تعبيره.

أنطونيو جوتيريش وقف إطلاق النار غزة طوفان الأقصى
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