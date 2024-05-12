الأمين العام للأمم المتحدة يجدد دعوته لوقف إطلاق النار في غزة

(مصراوي)

جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الأحد، دعوته من أجل تحقيق وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة لأسباب إنسانية.

وطالب جوتيريش، بإفراج غير مشروط عن جميع الأسرى المحتجزين إضافة إلى زيادة المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل فوري، محذرًا من المعاناة الإنسانية الكبيرة التي يعانيها أهل القطاع بسبب الحرب المستمرة.

وقال جوتيريش، إن وقف إطلاق النار لن يكون سوى بداية طريق العودة من "الدمار والصدمة" التي خلفتها الحرب حسب تعبيره.