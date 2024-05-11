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BBC

فصائل مسلّحة عراقية تستهدف قاعدة "رامون" الجوية الإسرائيلية بصاروخ كروز

07:23 م السبت 11 مايو 2024

الفصائل العراقية

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قالت فصائل مسلحة عراقية "المقاومة الإسلامية" في بيان، اليوم السبت، إنها استهدفت فجر اليوم قاعدة رامون الجوية بأراضينا المحتلة.

وأشارت الفصائل العراقية إلى أنه: "استهدفت قاعدة رامون الجوية الإسرائيلية بواسطة صاروخ "الأرقب" كروز مطور، فجر السبت، استمرارًا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزّة، وردًّا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ".

وكانت "المقاومة الإسلامية" استهدفت، أمس الأول الخميس، قاعدة نيفاتيم الإسرائيلية في بئر السبع بمسيرات.

كذلك أوضحت، أنها استهدفت موقعا حيويا في إيلات بالأراضي الفلسطينية المحتلة فجر اليوم باستخدام طائرتين مسيرتين.

وأشارت الفصائل العراقية في بيانها إلى أن الاستهداف يأتي ضمن مساعيها لمساندة المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وأعلنت "المقاومة الإسلامية" أنها استهدفت "هدفا حيويا" في مدينة إيلات جنوبي إسرائيل بالطائرات المسيرة.

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