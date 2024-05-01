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البنتاجون: أنهينا إنشاء 50% من الرصيف البحري بغزة والأمم المتحدة هي التي ستديره

10:22 م الأربعاء 01 مايو 2024

صابرينا سينج

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قالت نائبة المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" صابرينا سينج، اليوم الأربعاء، إن الأمم المتحدة هي التي ستدير مهمات الرصيف العائم على الأرض في غزة.

وأوضحت سنج أنه تم الانتهاء من تنفيذ 50% من أعمال إنشاء الرصيف البحري في غزة

وأشارت سينج إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أكد أنه يتخذ خطوات لتفادي تكرار ما حدث مع موظفي المطبخ المركزي العالمي.

وأكدت سينج، أن جماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن يواصلون تهديد السفن التجارية ويعرضون حياة الجنود الأمريكيين للخطر.

ولفتت نائبة المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، إلى أن مهمة القوات الأمريكية بالبحر الأحمر وخليج عدن لم تتغير، مؤكدة أن البنتاجون تعمل هناك بفعالية كبيرة.

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