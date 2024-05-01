مسؤول أمريكي: إسرائيل لن تستخدم الميناء البحري بغزة لأغراض عسكرية أو غيرها

مصراوي

قال مسؤول أمريكي، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل لن تستخدم المرفأ البحري الجاري إنشاؤه في غزة لأي من الأغراض سواء العسكرية أو غيرها.

وأوضح المسؤول الأمريكي في تصريحات لقناة "الجزيرة"، أن المرفأ الذي تقيمه الولايات المتحدة على سواحل غرة هو للأغراض الإنسانية فقط، مؤكدا أنه لن يكون لإسرائيل أي دور في المرفأ ما عدا إيصال المعدات لإقامته.

وأشار وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بين، إلى أنه سيتم تشغيل الرصيف البحري قبالة سواحل القطاع بعد أسبوع واحد.