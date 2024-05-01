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الإمارات تستعدّ لموجة جديدة من الأمطار الغزيرة الخميس

04:52 م الأربعاء 01 مايو 2024

الإمارات

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أبو ظبي - (أ ف ب)

عقد فريق التقييم المشترك للحالات الجوية والمدارية اجتماعا لبحث مستجدات الأحوال الجوية السيئة التي تسيطر على الإمارات الخميس ومدى تأثيرها على الدولة، وفق ما أفادت وكالة أنباء الإمارات "وام".

من جانبه أكد المركز الوطني للأرصاد، أن "الحالة الجوية التي تشهدها الدولة أقل حدة من الحالة السابقة"، حين سجلت الإمارات تساقط أكبر كمية أمطار منذ 75 عامًا.

وتوقع المركز أن تهطل ليل الأربعاء وحتى الخميس، "أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق متفرقة يصاحبها البرق والرعد أحياناً مع احتمال سقوط حبات البرد بأحجام صغيرة تتركز على المناطق الغربية وعلى السواحل وبعض المناطق الشرقية".

وأعلنت حكومة دبي "التعليم عن بُعد في جميع المدارس الخاصة في دبي يومي الخميس والجمعة نظراً للأحوال الجوية المتوقعة".

هذا المحتوى من

AFP
الإمارات أمطار الأحوال الجوية
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