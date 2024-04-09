الجيش الأردني ينفذ أضخم عملية إنزال جوي على غزة بمناسبة عيد الفطر

عمان ( د ب أ )

نفذت القوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي، اليوم الثلاثاء، أضخم عملية إنزال جوي على قطاع غزة بلغت 14 إنزالا جويا بمشاركة دولية واسعة، لمساعدات إنسانية تضمنت ملابس ومواد غذائية، إضافة إلى الحلويات وألعاب الأطفال، استهدفت مواقع في شمال وجنوب قطاع غزة وذلك مع حلول عيد الفطر السعيد.

ووفق وكالة الأنباء الأردنية ( بترا) اليوم، جاءت عملية الإنزال على موجتين، حيث شاركت في الموجة الأولى التي استهدفت جنوب قطاع غزة طائرتان تابعتان لسلاح الجو الملكي الأردني، وطائرة تابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وطائرة تابعة إلى مصر، وطائرة تابعة إلى اندونيسيا بمشاركة أولى لها.

وشاركت في الموجة الثانية التي استهدفت شمال القطاع طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، وأربع طائرات تابعة للولايات المتحدة الأمريكية، وطائرة تابعة لكل من هولندا، وألمانيا، وبريطانيا، وفرنسا.

وتأتي عملية الإنزال والتي كان من ضمنها صناديق لمواد إغاثية وغذائية مقدمة من الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية كرسالة تضامنية مع الأهالي في القطاع بحلول عيد الفطر السعيد في ظل الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع، والتي ألقت بظلالها على أجواء العيد، وبما يخفف عن الأهالي في القطاع جراء ما يتعرضون له من ظروف إنسانية صعبة.

وأكدت القوات المسلحة الأردنية أنها "ستستمر في دعم الأشقاء في غزة، وستقف إلى جانب أبناء الشعب الفلسطيني ودعم صمودهم على أرضهم بمختلف الطرق والوسائل، إضافة إلى أنها مستمرة بإرسال المساعدات الإنسانية والطبية عبر جسر جوي لإيصالها من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة أو قوافل المساعدات البرية، لمساعدة الأهل في قطاع غزة".

وطبقا للوكالة، ارتفع عدد الإنزالات الجوية التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 77 إنزالا جويا أردنيا، و170 إنزالا جويا بالتعاون مع دول عربية وأجنبية.