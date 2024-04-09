مطار إسطنبول يوظف 5 كلاب مهمتهم عناق وتقبيل المسافرين

(مصراوي)

قام مطار إسطنبول بتوظيف 5 كلاب مهمتهم مساعدة المسافرين على تخفيف التوتر والإرهاق قبيل رحلتهم.

وبدأت التجربة من خلال تجول الكلاب الـ5 رفقة مدربيهم المسؤولون عن رعايتهم في صالة المطار ويوزعون القبلات والعناق على المسافرين من خلال اللعب معهم.

وحسب إدارة المطار فإن الكلاب "المعالجة" تقوم بارتداء الزي الرسمي والشارات لموظفي المطار وتعمل وفق جدول زمني محدد إضافة إلى عملها في ساعات الذروة داخل المطار.

وتأتي التجربة في إطار المشروع التجريبي للجديد لإنشاء مطار صديق للحيوانات الأليفة، يتم فيها تدريب الكلاب باحترافية حتى تصبح مجهزة للتعامل مع البشر وتخفيف توترهم.

وبحسب الطبيب البيطري والعضو في الفريق المدرب للكلاب، فلا يمكن إلزام الكلاب بساعات عمل معينة، مشيرًا إلى أن الحالة المزاجية لكل كلب هي التي تحدد ساعات عمله.

وقال مدرب الكلبة فولكان جول، إن ردود الفعل في المطار تجاه التجربة الجديدة إيجابية، مشيرًا إلى تفاعل المسافرين مع الكلاب، وذلك خلال حديثه مع وكالة "أسوشيتد برس".

ونقلت الوكالة عن مسؤول في المطار، قوله إن توجد نوايا لتوسيع التجربة بشكل أكبر عقب تفاعل المسافرين بإيجابية مع التجربة.