أمريكا: إسرائيل لم تقدم خطة موثوقة بخصوص التعامل مع أكثر من مليون فلسطيني في رفح

مصراوي

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن إسرائيل وافقت على استخدام ميناء أسدود لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى شمال غزة.

ورحبت الخارجية الأمريكية بإعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي إنشاء لجنة فك اشتباك للتنسيق مع منظمات الإغاثة الإنسانية في غزة، موضحة أن هناك المزيد يجب القيام به لأن هناك الكثير في غزة يواجهون خطر المجاعة.

وأضافت الخارجية الأمريكية، أن تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة يجب أن يكون مستداما، مشيرة إلى أن "واشنطن أوضحت للحكومة الإسرائيلية التغييرات التي نود أن نراها في غزة وكان هناك إحباط أمريكي".

وأكملت الخارجية، أن العديد من الخطوات التي اتخذتها إسرائيل مؤخرا بخصوص المساعدات الإنسانية كان ينبغي القيام بها قبل أشهر، موضحة أن هناك صفقة مطروحة على الطاولة أمام حماس والحكومة الإسرائيلية مستعدة لعقد صفقة: "وقف إطلاق النار في غزة لن يكون في صالح الأسرى فقط بل في صالح الشعب الفلسطيني الذي يعاني بشكل كبير".

وأوضحت الخارجية الأمريكية، أن إسرائيل لم تقدم خطة موثوقة بخصوص التعامل مع أكثر من مليون فلسطيني في رفح، مضيفة أن واشنطن لم تطلع على موعد لاجتياح إسرائيلي لرفح.

واختتمت: "أوضحنا للحكومة الإسرائيلية أهمية دور الأونروا في توصيل المساعدات إلى غزة".