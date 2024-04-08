البيت الأبيض: 300 شاحنة مساعدات دخلت اليوم الاثنين إلى غزة

مصراوي

قال البيت الأبيض، إن 300 شاحنة مساعدات دخلت اليوم الاثنين إلى قطاع غزة الأمر الذي يعد تقدما.

وأعلن البيت الأبيض، مواصلة ممارسة الضغوط على إسرائيل فيما يتعلق بملف المساعدات، موضحا أنه تم تقديم مقترح لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، وننتظر ردهم.

وأكمل البيت الأبيض: "نواصل عملية تقييم التحقيقات التي تجريها إسرائيل في الهجوم الذي أسفر عن مقتل عمال الإغاثة بغزة".

كانت القناة 12 الإسرائيلية، قالت إن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر يجتمع مساء غد لمناقشة مقترحات بشأن صفقة التبادل.

ونقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، اليوم الاثنين، عن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، قوله إن تم التوصل إلى مرحلة مناسبة حول صفقة الأسرى المحتجزين.

وقال جالانت، إنه موافقة الطرف الآخر على الرؤية الإسرائيلية بشأن الأسرى ضرورية من أجل التوصل إلى اتفاق.

ويصل اليوم الوفد الإسرائيلي اليوم إلى القاهرة من أجل استكمال مباحثات المفاوضات المعلقة بين حركة المقاومة الإسلامية حماس وبين إسرائيل من خلال الوسطاء.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مصدر رفيع المستوى قوله، إنه وفدي قطر وحماس غادرا إلى القاهرة من أجل استكمال المفاوضات.