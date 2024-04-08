إعلان

BBC

مسؤولة فلسطينية تحمل واشنطن مسؤولية إنهاء الحرب في غزة

03:05 م الإثنين 08 أبريل 2024

دمار مستشفى الشفاء غزة

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

أ ش أ

حملت عضو هيئة العمل الوطني الفلسطيني رتيبة النتشة الولايات المتحدة المسؤولية كاملة عن إيقاف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ومنع قوات الاحتلال من اجتياح مدينة رفح الفلسطينية.

واستنكرت النتشة في مقابلة خاصة مع قناة (النيل) الإخبارية اليوم الاثنين، بشدة استمرار قوات الاحتلال في تنفيذ الرؤية السياسية تجاه قطاع غزة والضفة الغربية من خلال القيام بجميع الإجراءات لإعادة احتلالهما وتهجير أكبر قدر ممكن من الفلسطينيين وإعادة التوزيع الديموغرافي لهما.

وأكدت انتهاك إسرائيل بأفعالها كافة القوانين الدولية أمام مرأى ومسمع العالم أجمع مما تسبب في حدوث مأساة إنسانية غير مسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية محذرة في الوقت نفسه من خطورة توسع الحرب في غزة على المستوى الإقليمي.

ولفتت إلى حالة التمزق التي يعاني منها الاحتلال الإسرائيلي بسبب العديد من المسائل العالقة والتي من بينها عدم إنجاز صفقة تبادل الأسرى حتى الآن مع الفصائل الفلسطينية واصفة الخطوات الداعية لإيقاف بيع الأسلحة لإسرائيل ب`"الجيدة".

هذا المحتوى من

Asha
الحرب في غزة هيئة العمل الوطني الفلسطيني رتيبة النتشة الولايات المتحدة قوات الاحتلال اجتياح مدينة رفح

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
وزيرة أمريكية تحذر الشركات الصينية من مغبة دعم حرب روسيا

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

إعلان

* تعذر رؤية الهلال.. مركز الفلك يعلن أول أيام عيد الفطر 2024
* دليلان بالأسماء.. مصدر يكشف حقيقة "حركة المحافظين المتداولة"
* تنويه جوي من الأرصاد.. سحب ركامية وأمطار رعدية على هذه المناطق الآن
استفتاء مصراوي| صوّت للأفضل في دراما رمضان 2024 "مسلسلات ونجوم وصناع"