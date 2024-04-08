مسؤولة فلسطينية تحمل واشنطن مسؤولية إنهاء الحرب في غزة

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حملت عضو هيئة العمل الوطني الفلسطيني رتيبة النتشة الولايات المتحدة المسؤولية كاملة عن إيقاف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ومنع قوات الاحتلال من اجتياح مدينة رفح الفلسطينية.

واستنكرت النتشة في مقابلة خاصة مع قناة (النيل) الإخبارية اليوم الاثنين، بشدة استمرار قوات الاحتلال في تنفيذ الرؤية السياسية تجاه قطاع غزة والضفة الغربية من خلال القيام بجميع الإجراءات لإعادة احتلالهما وتهجير أكبر قدر ممكن من الفلسطينيين وإعادة التوزيع الديموغرافي لهما.

وأكدت انتهاك إسرائيل بأفعالها كافة القوانين الدولية أمام مرأى ومسمع العالم أجمع مما تسبب في حدوث مأساة إنسانية غير مسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية محذرة في الوقت نفسه من خطورة توسع الحرب في غزة على المستوى الإقليمي.

ولفتت إلى حالة التمزق التي يعاني منها الاحتلال الإسرائيلي بسبب العديد من المسائل العالقة والتي من بينها عدم إنجاز صفقة تبادل الأسرى حتى الآن مع الفصائل الفلسطينية واصفة الخطوات الداعية لإيقاف بيع الأسلحة لإسرائيل ب`"الجيدة".