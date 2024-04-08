الكرملين يتهم التحالف العسكري الأمريكي الياباني بإعاقة محادثات السلام

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قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن التحالف العسكري الأمريكي- الياباني ونشر القوات الأمريكية حال دون توقيع معاهدة سلام بين موسكو وطوكيو.

وتعليقا على خطط الولايات المتحدة واليابان لتعميق تعاونهما العسكري كجزء من تحالف "أوكوس" العسكري.. قال بيسكوف، حسب ما أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية: "في الواقع، هناك اتحاد دفاعي بالفعل.

نعلم الإمكانات العسكرية الأمريكية المنتشرة في اليابان، بالقرب من حدودنا".

وأضاف أن الوجود العسكري الأمريكي "يعرقل دائما محاولات حل المشكلة الرئيسية (مشكلة معاهدة السلام)".

وذكرت صحيفة (فايننشال تايمز)، في وقت سابق، أن الأعضاء الثلاثة في الاتحاد الأسترالي للجامعات الأمريكية "أستراليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة"، يدرسون ضم اليابان إلى اتفاقهم الأمني، وجاءت هذه الأخبار وسط زيارة رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا للولايات المتحدة.

وتجري موسكو وطوكيو مفاوضات بشأن معاهدة سلام بناء على نتائج الحرب العالمية الثانية منذ منتصف القرن العشرين.

وتظل العقبة الرئيسية أمام مثل هذا الاتفاق هي الخلاف حول الحقوق في الجزء الجنوبي من جزر الكوريل.