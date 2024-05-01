شرطة نيويورك تعتقل نحو 300 متظاهر بجامعتي كولومبيا وسيتي كوليدج

نيويورك - (د ب أ)

دخل العشرات من عناصر شرطة مدينة نيويورك إلى حرم جامعة كولومبيا في وقت متأخر من يوم الثلاثاء لتفريق المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين الذين تحصنوا داخل أحد المباني، بينما اندلعت اشتباكات عنيفة في احتجاج منفصل في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس.

وأظهرت صور تلفزيونية مباشرة عناصر الشرطة وهم يدخلون قاعة "هاميلتون هول" في كولومبيا، أحدث نقطة محورية في الاحتجاج والتي احتلها المتظاهرون في وقت مبكر أمس الثلاثاء.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن عمدة مدينة نيويورك إريك أدامز قوله اليوم الأربعاء في إيجاز صحفي إنه تم اعتقال 300 شخص في جامعة كولومبيا وفي عملية منفصلة في جامعة سيتي كوليدج في نيويورك.

وقالت رئيسة جامعة كولومبيا نعمت "مينوش" شفيق إنها طلبت من الشرطة إزالة كل مخيمات الاحتجاج والإبقاء على وجود لها في حرم الجامعة حتى يوم 17 مايو الجاري على الأقل، وفي حوالي الساعة 11:40 مساء قام موظفو كولومبيا بإزالة الخيام والإمدادات من المخيم الرئيسي، حسبما ذكرت صحيفة "كولومبيا دايلي سبيكتاتور".

وكانت الشرطة الأمريكية قد ألقت في وقت سابق القبض على 25 شخصا على الأقل، في حرم "جامعة سيتي كوليدج أوف نيويورك" في نيويورك عندما واجهت الشرطة متظاهرين في وقت مبكر صباح اليوم الأربعاء، طبقا لما ذكرته الجامعة في بيان.

وذكر مسؤولو الجامعة أنهم طلبوا من إدارة شرطة نيويورك المساعدة، لإجلاء المتظاهرين، من بينهم "حشد ضخم" من الأشخاص، الذين نظموا مسيرات من جامعة كولومبيا إلى جامعة سيتي كوليدج، حسب شبكة "إيه. بي. سي. نيوز" الأمريكية اليوم الأربعاء.

وقال كاز داتري، نائب مفوض العمليات في شرطة نيويورك، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، حيث شارك مقطع فيديو للشرطة وهي تتحرك: "بناء على طلب الجامعة، نحن حاليا في الحرم الجامعي لمساعدة الجامعة في تفريق هؤلاء المعتصمين"، حسب شبكة "إيه. بي. سي. نيوز" الأمريكية اليوم الأربعاء.

وفي مذكرة لمجتمع الحرم الجامعي، قال رئيس الجامعة، فينس بودرو، إن الاحتجاجات في الحرم الجامعي تمثل "تحديات متزايدة".

وأضاف "هذه المظاهرة، كانت أكثر إثارة للجدل والعنف، عن أي شيء شهدناه، في الحرم الجامعي من قبل، اليوم وزعنا خطابا على أعضاء المخيم تتضمن تفاصيل محددة لتهديدات لسلامة الأشخاص داخل وخارج المخيم، حتى يفهموا جميعا النطاق الكامل للنشاط".

ويعتصم عدد من الطلاب في عدد من الجامعات الأمريكية منذ أيام للتعبير عن تأييدهم للفلسطينيين ورفضا لسياسة إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة ودعم الولايات المتحدة لها.