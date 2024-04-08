كيشيدا يزور أمريكا في أول زيارة رسمية لرئيس وزراء اليابان منذ 9 سنوات

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يبدأ رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، اليوم الاثنين، زيارة رسمية إلى واشنطن ، ليصبح أول زعيم ياباني يقوم بزيارة رسمية إلى الولايات المتحدة منذ تسع سنوات، مما يسلط الضوء على الأهمية المتزايدة للتحالف بين البلدين.

ونقلت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية عن مسؤولين حكوميين يابانيين، قوله إنه من المقرر أن يعقد كيشيدا قمة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد غد الأربعاء، في واشنطن ، وسيلقي كلمة أمام جلسة مشتركة للكونجرس الأمريكي في اليوم التالي.

وقال المسؤولون إن كيشيدا - الذي من المقرر أن يعود إلى طوكيو يوم الأحد - من المتوقع أن يؤكد مجددا مع بايدن على أهمية التعاون الياباني-الأمريكي في مجالات مختلفة تتراوح من الأمن والتقنيات الحديثة إلى تعزيز سلاسل التوريد، وجهود شاملة لتحسين التعاون بين قوات الدفاع الذاتي اليابانية والقوات الأمريكية المتواجدة في اليابان.

وأضاف كيشيدا - في تصريح للصحفيين قبل مغادرته طوكيو - "أود أن أؤكد أن اليابان والولايات المتحدة أقامتا علاقة أكثر صلابة، وستكون هذه فرصة مهمة لإيصال هذه الرسالة إلى العالم".

وتابع قائلا إن زيارته الرسمية للولايات المتحدة ستساعد في تعزيز التحالف الثنائي، ومن المقرر أن يصبح أول رئيس وزراء ياباني يلقي خطابا في الكونجرس الأمريكي منذ رئيس الوزراء الياباني الراحل شينزو آبي، الذي فعل ذلك في أبريل 2015.

ومن المقرر أيضا أن يحضر كيشيدا قمة ثلاثية تجمعه بالرئيس بايدن والرئيس الفلبيني فرديناندو ماركوس الابن، كما سيلقي رئيس الوزراء الياباني خطابا في الكونجرس حيث سيشدد على استعداد طوكيو مشاركة المسؤولية مع واشنطن في حماية النظام العالمي المبني على الحرية والديمقراطية.