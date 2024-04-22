الكرملين: مستعدون بكل حزم للتوصل إلى حل سلمي في أوكرانيا

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أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف استعداد بلاده بكل حزم للتوصل إلى حل سلمي في أوكرانيا، مشيرا إلى أن الرئيس فلاديمير بوتين أكد مجددا موقف روسيا الداعم للتسوية السلمية.

وقال بيسكوف - في تصريحات أوردتها وكالة (تاس) الروسية، اليوم الاثنين، "لم تكن هناك مبادرة سلام جديدة، بل كان هناك بيان عن حقيقة استعداد روسيا لحل سلمي للمشكلة الأوكرانية".

وأضاف متحدث الكرملين أن "كييف ترفض بحكم القانون إمكانية إجراء أي مفاوضات مع موسكو، ولا يوجد أي تقدم في هذا الصدد"، مؤكدا استمرار العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وأشارت (تاس) إلى أنه - في اجتماع مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في 11 أبريل - أكد بوتين أن روسيا لم ترفض أبدا تسوية النزاعات سلميا، مشددا على أن (موسكو) كانت دائما تؤيد هذا الخيار لحل النزاع.