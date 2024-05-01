القبض على أكثر من 60 شخصًا خلال احتجاجات في جورجيا

القبض على أكثر من 60 شخصا خلال احتجاجات في جورجيا

تبليسي - (د ب أ)

قال نائب وزير داخلية جورجيا ألكسندر داراخفيليدزه، اليوم الأربعاء، إن الشرطة ألقت القبض على أكثر من 63 شخصا شاركوا في احتجاجات ضد الحكومة.

واستخدمت القوات الأمنية خلال الليل الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والهروات ضد عشرات الآلاف من الأشخاص.

وتتعلق الاحتجاجات منذ أسابيع برفض خطط الحكومة لمنع التأثير الأجنبي المزعوم على المجتمع المدني الجورجي.

ومن المقرر اليوم الأربعاء مواصلة القراءة الثانية لهذا القانون في برلمان جورجيا، المرشحة حاليا للانضمام لعضوية الاتحاد الأوروبي.

وقد استخدمت القوات الأمنية العنف ضد المتظاهرين مساء أمس الثلاثاء، حيث أجبرتهم على الابتعاد عن مبنى البرلمان، وهدأ الوضع فقط خلال الليل، وتم الإعلان عن الإعداد لاحتجاجات جديدة اليوم الأربعاء.

يشار إلى أن الخلاف يتعلق بقانون، مماثل لقانون في روسيا، يتعين بمقتضاه أن تفصح المنظمات غير الحكومية التي تتلقى تمويلا من الخارج عن مصادر هذا التمويل.

وكثير من المشاريع التي تروج للديمقراطية في البلاد تعمل بأموال من دول الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة.

ويقول حزب الحلم الجورجي الحاكم إن الهدف من القانون مزيد من الشفافية.

ويتوقع المنتقدون أن يتم إساءة استخدام القانون لوقف تدفق الأموال وقمع القوى الموالية للغرب.