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BBC

سلطات الاحتلال ترفض الإفراج عن جثمان الشهيد وليد أبو دقة

11:26 ص الإثنين 08 أبريل 2024

الأسير وليد أبو دقة

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(مصراوي)

صرحت عائلة الأسير الشهيد وليد أبو دقة، اليوم الاثنين، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحتجز جثمان الشهيد وترفض فتح بيت العائلة للعزاء في بلدة باقة الغربية داخل الخط الأخضر.

واستشهد الأسير وليد أبو دقة أمس الأحد عن عمر يناهز 62 عامًا بعدما قضى 39 عامًا داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن استشهاد الأسير جاء داخل مستشفى آساف هروفيه الإسرائيلي، متهمة في بيان لها قوات الاحتلال بممارسة سلسلة طويلة من الجرائم الطبية والسياسات التنكيلية بحق الشهيد والذي كان مريضًا بالسرطان.

الاحتلال الإسرائيلي وليد أبو دقة عائلة الأسير الشهيد وليد أبو دقة

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