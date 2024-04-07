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BBC

إسرائيل: إصابة شخصين في إطلاق نار على حافلة في شمال الضفة الغربية

10:13 ص الأحد 07 أبريل 2024

جيش الاحتلال الإسرائيلي ارشيفية

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تل أبيب - (د ب أ)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة شخصين في هجوم بإطلاق نار، على حافلة قرب مفرق "النبي الياس" بشمال الضفة الغربية.

وأضاف جيش الاحتلال أنه تم إرسال قوات إلى مكان الحادث، حسب الموقع الالكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم الأحد.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم عن الشرطة قولها إنه تم إغلاق الطريق السريع في الاتجاهين، في منطقة الهجوم.

وأضاف جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه سيقدم المزيد من التفاصيل حول الحادث قريبا.

جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة شخصين إطلاق نار الضفة الغربية

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