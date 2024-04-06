باكستان.. رئيس الوزراء يدين بشدة الهجوم الإرهابي شمال غربي البلاد

إسلام آباد - (د ب أ)

أدان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، بشدة، اليوم السبت، الهجوم الإرهابي على أفراد شرطة في منطقة لاكي ماروات في إقليم خيبر بختونخوا شمال غربي باكستان.

وقال المكتب الصحفي لرئيس الوزراء الباكستاني، في بيان صحفي، إن "رئيس الوزراء يصلى من أجل أرواح ضحايا الهجوم، نائب مفتش الشرطة محمد خان، والشرطي نسيم جول، وباقي الضحايا"، كما أعرب عن تعاطفه الخالص مع العائلات الثكلى.

وقال شهباز شريف، وفقا للبيان، "إن شرطة إقليم خيبر بختونخوا بمثابة الحصن المنيع ضد الإرهاب"، مضيفا "الأنشطة الإرهابية الجبانة لا يمكن أن تزعزع عزيمتهم".

كما أعرب عن تقديره لقوات الأمن لعمليتها الناجحة ضد الإرهابيين في بلدة ديرا إسماعيل خان.

وقال شهباز شريف "إن قوات الأمن قدمت تضحيات لا مثيل لها في مكافحة الإرهاب"، معربا عن "تصميمه على القضاء على شبح الإرهاب".

وقال بيان لشرطة إقليم خيبر بختونخوا شمال غربي باكستان، في وقت سابق من اليوم السبت، أن نائب مفتش شرطة وشرطي قتلا ليلة أمس الجمعة، عندما فتح مهاجمون مجهولو الهوية النار على سيارتهما في منطقة لاكي ماروات في الإقليم.

وقال البيان إن شرطيا آخر أصيب وتم نقله لأحد المستشفيات، بحسب قناة جيو نيوز" الإخبارية الباكستانية.

وأضاف أن فرقة كبيرة من الشرطة وصلت إلى مكان الحادث وأطلقت عملية بحث.