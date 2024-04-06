الصحة تعلن ارتفاع شهداء العدوان على غزة إلى أكثر من 33 ألف شهيد

وكالات

أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم السبت، عن ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب العدوانية على قطاع غزة إلى (33137) شهيد و75815 جريح، منذ السابع من أكتوبر.

وقالت الصحة في تقريرها الاحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء الحرب العدوانية المستمرة لليوم الـ183 على قطاع غزة، أنّ جيش الاحتلال ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 46 شهيد و 65 اصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية

وشددت وزارة الصحة، أنّ عدد من الضحايا لا زال تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.