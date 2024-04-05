الحرس الثوري الإيراني: أي اعتداء ضد بلادنا لن يبقى دون رد

طهران - (د ب أ)

شدد القائد العام لحرس الثورة الاسلامية في إيران، اللواء حسين سلامي، ان أي "اعتداء ضد إيران لن يبقى من دون رد، للكيان الصهيوني، التهرب من نتائج ما يقوم به".

جاء ذلك في كلمة ألقاها اللواء سلامي خلال مسيرات يوم القدس التي انطلقت اليوم الجمعة في أنحاء الجمهورية الإسلامية، تحت شعار "يوم القدس من طوفان الأقصى إلى طوفان الأحرار"، بحسب وكالة مهر الإيرانية للأنباء.

وقال اللواء سلامي: "الكيان الصهيوني يعيش اليوم على الإنعاش الأمريكي والغربي وإذا توقف هذا الإنعاش سيسقط هذا الكيان وهذا اليوم ليس ببعيد".



وتابع: "فلسطين ستقف وهذه سنة إلهية ومؤامرات الأعداء سترتد عليهم، والأرض ستعود إلى الفلسطينيين ولا سبيل للصهاينة إلا الاستسلام".



وشدد على أنه "يتعين على الكيان الصهيوني أن يدرك أنه لن يحقق الأمن عبر توسيع الحرب"، قائلا: "القائد الكبير رافع رايتنا قال بإنه سوف يقوم بمحاسبة الكيان الصهيوني ولا يمكن لهذا الكيان التهرب من نتائج ما يقوم به".



وبالتزامن مع مسيرات يوم القدس، أقيمت في طهران مراسم تشييع جثامين "قتلى العدوان الكيان الإسرائيلي على قنصلية الجمهورية الاسلامية الايرانية في دمشق".



وتأتي مسيرة يوم القدس العام الجاري بعد هجوم طوفان الأقصى الذي شنته حركة حماس التي تحكم قطاع غزة في السابع من شهر أكتوبر الماضي على بلدات جنوب إسرائيل.

وردت إسرائيل على على الهجوم بهجمات جوية وبرية تسببت في مقتل وإصابة أكثر 100 ألف شخص ودمار هائل للبنية التحتية والمباني.