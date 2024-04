"مطاردة بالسيف".. التفاصيل الكاملة لحادث الطعن في لندن وسقوط ضحايا (فيديو- صور)

مصراوي

لقي صبي يبلغ من العمر 14 عامًا مصرعه متأثرًا بجراحه، بعد هجوم من قبل مسلح يحمل سيفًا في شمال شرق لندن.

وأعلنت الشرطة البريطانية اعتقال رجلا يبلغ من العمر 36 عاما، تسبب في إصابة 5 أشخاص على الأقل بجروح بواسطة سيف كان يحمله في منطقة هينو بشرق لندن.

وعلى ما يبدو، فإنّ الشرطة، التي تمّ استدعاؤها في وقت مبكر من يوم الثلاثاء، بعيد بلاغات عن اقتحام سيارة لمنزل في شارع سكني وطعن أشخاص بالقرب من محطة مترو أنفاق هينو، لم تتعامل مع الحادث على أنه مرتبط بالإرهاب. وقالت الشرطة إنه تم القبض على "المشتبه به" في مكان الحادث.

وأصيب أربعة أشخاص آخرين، بينهم ضابطا شرطة، قبل أن يحاصر المشتبه به - الذي كان يقفز فوق أسوار الحدائق، مهددا كل من يحاول الاقتراب منه حسب تقرير نشرته بي بي سي لندن.

وأظهرت لقطات نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي رجلاً يحمل سكينًا طويلًا في لينج كلوز.

وقالت الشرطة البريطانية، إن سيارة اقتحمت منزلا في منطقة حدائق ثورلو وأظهرت لقطات انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي رجلا يحمل سكينا طويلا "سيف" في لينج كلوز ويهدد الناس به.

وقال شاهد عيان، إن المتهم كان يشهر سيفه محاولا مهاجمة الشرطة، لكنهم بعد ذلك حاولوا صعقه فهرب.. وكان يصرخ على الشرطة: "هل تؤمنون بالله؟.

وقد استبعدت الشرطة البريطانية علاقة الإرهاب بحادثة الطعن، مضيفة، أن الشرطة قامت بصعق المشتبه به الذي تم القبض عليه بعد 22 دقيقة من استدعاء الشرطة إلى مكان الحادث.

و من جانبه، قال عمدة لندن صادق خان، إن ضباط شرطة إضافيين يرتدون الزي الرسمي سيكونون في المنطقة خلال الأيام المقبلة.

وقال متحدث باسم قصر باكنجهام، إن الملك طلب إبقائه على اطلاع كامل مع توضيح تفاصيل الحادث، مقدما التعازي والمواساة لعائلة الطفل القتيل.

فيما وصف رئيس الوزراء ريشي سوناك الحادث بأنه "صادم"، مضيفا: "مثل هذا العنف لا مكان له في شوارعنا".

وقالت الشرطة البريطانية اليوم الثلاثاء، إن صبيا يبلغ من العمر 14 عاما قتل وأصيب أربعة آخرون إثر هجوم بالسيف.

