إعلان

BBC

بايدن: سنعمل مع مصر وقطر لضمان التنفيذ الكامل لشروط صفقة الأسرى

10:29 م الثلاثاء 30 أبريل 2024

جو بايدن

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

مصراوي

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، إنه أجرى اتصالا أمس مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني لمناقشة التوصل إلى اتفاق لتأمين إطلاق سراح الأسرى مع وقف إطلاق النار بغزة.

وأكد بايدن أن الولايات المتحدة ستعمل مع مصر وقطر لضمان التنفيذ الكامل لشروط الصفقة وبذل كل الجهود لضمان إطلاق سراح الأسرى.

وزعم الرئيس الأمريكي أن حركة حماس أصبحت الآن العقبة الوحيدة أمام التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار وإغاثة المدنيين في غزة.

من جانبها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية نقلا عن مسؤول إسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل قطعت شوطا طويلا نحو التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى.

وأشار المسؤول الإسرائيلي، إلى أن "فعلنا كل ما هو ضروري للتوصل إلى اتفاق والصفقة مهمة للأسرى ولإسرائيل وأطراف دولية".

جو بايدن الرئيس الأمريكي شروط صفقة الأسرى تأمين إطلاق سراح الأسرى وقف إطلاق النار بغزة طوفان الأقصى حرب غزة
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
من بينها المسجد النبوي.. سيول شديدة تضرب مناطق عدة بالسعودية (فيديو- صور)

إعلان

إعلان

* رغم انخفاض السلع.. لماذا ترتفع أسعار "الشاي والبن"؟ الحكومة توضح
* استنادًا إلى "الشواهد والرصد".. الحكومة تؤكد انخفاض أسعار السلع في الأسواق
* 10 صور ترصد استقبال الرئيس السيسي لأمير الكويت بقصر الاتحادية