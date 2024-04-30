بايدن: سنعمل مع مصر وقطر لضمان التنفيذ الكامل لشروط صفقة الأسرى

مصراوي

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، إنه أجرى اتصالا أمس مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني لمناقشة التوصل إلى اتفاق لتأمين إطلاق سراح الأسرى مع وقف إطلاق النار بغزة.

وأكد بايدن أن الولايات المتحدة ستعمل مع مصر وقطر لضمان التنفيذ الكامل لشروط الصفقة وبذل كل الجهود لضمان إطلاق سراح الأسرى.

وزعم الرئيس الأمريكي أن حركة حماس أصبحت الآن العقبة الوحيدة أمام التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار وإغاثة المدنيين في غزة.

من جانبها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية نقلا عن مسؤول إسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل قطعت شوطا طويلا نحو التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى.

وأشار المسؤول الإسرائيلي، إلى أن "فعلنا كل ما هو ضروري للتوصل إلى اتفاق والصفقة مهمة للأسرى ولإسرائيل وأطراف دولية".