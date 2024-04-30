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مقتل 23 شخصًا على الأقل في اشتباكات عنيفة بسبب سرقة الماشية بجنوب السودان

09:19 م الثلاثاء 30 أبريل 2024

اشتباكات عنيفة بسبب سرقة الماشية

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جوبا - (د ب أ)

قتل 23 شخصا على الأقل وأصيب 44 آخرون في اشتباكات عنيفة وقعت بين جماعات عرقية مختلفة بسبب سرقة الماشية في جنوب السودان، وفقا لما قاله مسؤول محلي اليوم الثلاثاء.

وقال متحدث باسم الإدارة المحلية إن لصوصا مدججين بالسلاح هاجموا قرية في ولاية شرق الاستوائية، وتم سرقة مئات من رؤوس الماشية خلال الهجوم، كما تم اختطاف سبعة أطفال وخمس نساء.

وتابع أن أفرادا من مجموعة المورلي العرقية كانوا مسلحين ببنادق آلية وأسلحة أخرى سريعة الطلقات.

ويأتي الحادث الأخير بعد هجمات مميتة أخرى مرتبطة بسرقة الماشية في جنوب السودان.

وتقوم العديد من الجماعات العرقية في جنوب السودان بتربية الماشية، ولا تعتبر تربية الماشية فحسب أساسية لأسباب اقتصادية وجوهرية لتحقيق الثروة، ولكنها أيضا تعتبر متأصلة بعمق في ثقافتهم.

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