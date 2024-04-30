روسيا: تشويه إسرائيل للأونروا يهدف لوقف نشاطها في أراضي فلسطين المحتلة

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أكد النائب الأول للممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي، اليوم الثلاثاء، أن حملة إسرائيل التي تنفذها ضد وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) تهدف إلى وقف نشاط الوكالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

جاء ذلك في كلمة بوليانسكي خلال الدورة السادسة والأربعين للجمعية العامة للأمم المتحدة .

وقال بوليانسكي "إنه حتى الآن، قتل أكثر من 180 من موظفي الوكالة في قطاع غزة، وهو رقم قياسي للأمم المتحدة"، داعيا لاتخاذ إجراءات عاجلة بشأن تعديل هذا الوضع.

يشار إلى أن عددا من الدول بما في ذلك المملكة المتحدة وألمانيا وكندا والولايات المتحدة كانت قد أعلنت في يناير الماضي، تعليق تمويلها للأونروا; بسبب الاشتباه في صلاتها بحركة (حماس) الفلسطينية; ما دفع المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني القيام بفصل عدد من الموظفين الذين يزعم تورطهم في هجوم 7 أكتوبر الماضي.