الجزيرة تنشر مشاهد لعناصر من كتائب القسام بأحد الأنفاق في غزة
مصراوي
حصلت الجزيرة على مشاهد حصرية حديثة لعناصر من كتائب القسام بأحد الأنفاق في غزة.
وتظهر المشاهد عناصر القسام يقومون بتفخيخ نفق قبل دخول قوة إسرائيلية إليه وتفجيره فيها.
كما تظهر سيطرة عناصر القسام على معدات وأسلحة جنود إسرائيليين جرى اصطيادهم بكمين مفخخ في غزة.
🔻مشاهد من داخل أحد أنفاق #كتائب_القسام تبين تجهيز الكتائب لكمائن محكمه لجيش العدو بواسطة الألغام والعبوات الناسفة بينها الأكثر أهمية بحسب التقرير "العبوة القفازة الإيرانية"#الهلال_الاتحاد #الانذار_الاحمر #امطار_المدينه pic.twitter.com/wqRDarap2H— مصطفى محمود (@Mustafamhmod11) April 29, 2024
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