الجزيرة تنشر مشاهد لعناصر من كتائب القسام بأحد الأنفاق في غزة

كتائب القسام بأحد الأنفاق في غزة أرشيفية

مصراوي

حصلت الجزيرة على مشاهد حصرية حديثة لعناصر من كتائب القسام بأحد الأنفاق في غزة.

وتظهر المشاهد عناصر القسام يقومون بتفخيخ نفق قبل دخول قوة إسرائيلية إليه وتفجيره فيها.

كما تظهر سيطرة عناصر القسام على معدات وأسلحة جنود إسرائيليين جرى اصطيادهم بكمين مفخخ في غزة.