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BBC

الجزيرة تنشر مشاهد لعناصر من كتائب القسام بأحد الأنفاق في غزة

10:48 م الإثنين 29 أبريل 2024

كتائب القسام بأحد الأنفاق في غزة أرشيفية

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حصلت الجزيرة على مشاهد حصرية حديثة لعناصر من كتائب القسام بأحد الأنفاق في غزة.

وتظهر المشاهد عناصر القسام يقومون بتفخيخ نفق قبل دخول قوة إسرائيلية إليه وتفجيره فيها.

كما تظهر سيطرة عناصر القسام على معدات وأسلحة جنود إسرائيليين جرى اصطيادهم بكمين مفخخ في غزة.

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