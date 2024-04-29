بينهم نتنياهو.. إعلام عبري يتحدث عن صدور مذكرات اعتقال سرية بحق مسؤولين إسرائيليين

مصراوي

نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، عن مصدر إسرائيلي قوله، إن مذكرات اعتقال مسؤولين إسرائيليين ربما تكون صدرت سرا من المحكمة الجنائية الدولية ولن يواجهوها إلا عند سفرهم.

وكانت صحيفة معاريف الإسرائيلية، قالت إن رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، متوتر بشكل غير طبيعي من احتمال صدور مذكرة اعتقال بحقه من المحكمة الجنائية الدولية.

وتداول إعلام إسرائيلي تقارير تفيد باحتمالية إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال دولية بحق نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي على خلفية الجرائم الإسرائيلية خلال الحرب على قطاع غزة.

وأعربت الولايات المتحدة وحلفاؤها عن القلق من إصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق المسؤولين الإسرائيليين في الوقت الذي تقترب فيه البلاد من إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الأمر الذي سيعرض هذا الاتفاق للخطر، حسبما أفادت مصادر مطلعة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن اثنين من المصادر، رفضا الكشف عن هويتهما، القول إن منبع القلق هو أن إسرائيل ستتراجع عن موافقتها على الهدنة إذا مضت المحكمة الجنائية الدولية قدما في إصدار أوامر الاعتقال.

وقال المصدران إن مجموعة دول السبع الصناعية الكبرى، بدأت جهودا دبلوماسية هادئة من أجل نقل هذه الرسالة إلى المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها.

وأضاف المصدران، أن المحكمة الجنائية الدولية تدرس إصدار أوامر اعتقال تستهدف كلا من كبار المسؤولين الإسرائيليين وكذلك قيادة حماس على أساس سلوك الجانبين في الحرب الدائرة في غزة.

وكانت صحيفة يورك تايمز قد ذكرت سابقا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يمكن أن يكون من بين المستهدفين.

وتعارض الولايات المتحدة التحقيق وتدفع بأن المحكمة الجنائية الدولية ليس لها اختصاص قضائي في هذه الحالة، وذلك بحسب مسؤولين أمريكيين.