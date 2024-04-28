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BBC

استجابة للطلاب.. جامعة بورتلاند الأمريكية تتوقف عن تلقي المنح من شركة "بوينج"

10:06 م الأحد 28 أبريل 2024

استجابة للطلاب.. جامعة بورتلاند الأمريكية تتوقف عن

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قالت جامعة ولاية بورتلاند الأمريكية، اليوم الأحد، إنها قررت وقف استقبال المنح والهدايا من شركة "بوينج"، في أعقاب الاحتجاجات الطلابية في حرم الجامعة.

وأشارت الجامعة الامريكية إلى أنها ستوقف بشكل مؤقت تلقي المنح من "بوينج"، لحين عقد منتدى لمناقشة مدى أخلاقية القيام بذلك من عدمه، وفقا لرئيس الجامعة.

ويأتي قرار جامعة "بورتلاند"، بعدما طالتها موجة الاحتجاجات التي اجتاحت عددا كبيرا من الجامعات الأمريكية تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

واجتمع الطلاب في الجامعات الأمريكية على المطالبة بقطع العلاقات مع إسرائيل، وكذلك مقاطعة الشركات التي تساعد في توريد الأسلحة لجيش الاحتلال.

من جانبها، تقول شركة "بوينج" الأمريكية عبر موقعها على الإنترنت، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يُشغّل حاليا 9 من منتجاتها، إذ تساهم الشركة الامريكية بنحو 3.5 مليار دولار في الاقتصاد الإسرائيلي، قائلة: "علاقتنا مع إسرائيل تمتد لـ 75 عماما، منذ تأسيسها"، وفقا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.

جامعة ولاية بورتلاند الأمريكية قطاع غزة جيش الاحتلال إسرائيل جيش الاحتلال الإسرائيلي
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