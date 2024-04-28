خلال تواجده بالرياض.. شكري يشارك بفعالية القادة الاقتصاديين لتعزيز الأمن والنمو العالميين

مصراوي

شارك وزير الخارجية سامح شكري خلال حضوره اجتماع المنتدى الاقتصادي العالم بالرياض، اليوم الأحد، في فعالية القادة الاقتصاديين العالميين حول تعزيز الأمن والنمو العالميين ومائدة مستديرة حول اضطرابات التجارة وسلاسل الإمداد في الشرق الأوسط.

وأوضح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية، بأن شكري شارك في فعالية للقادة الاقتصاديين العالميين حول تعزيز الأمن والنمو العالميين، بمشاركة رئيسي كل من نيجيريا ورواندا ومدير عام صندوق النقد الدولي وعدد كبير من الوزراء وقادة القطاع الخاص.

كذلك شكري في مائدة مستديرة حول اضطرابات التجارة وسلاسل الإمداد في الشرق الأوسط بحضور وزير النقل السعودي ووزير الخارجية الأردني ورئيس شركة ميرسك وعدد من الشخصيات البارزة الأخرى، ضمن فعاليات اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض.

وأشار أبو زيد، إلى أن شكري حرص خلال الفعالية الأولى على استعراض سبل الخروج من أزمة غزة، مؤكداً على ضرورة الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في القطاع، كما شدد على ضرورة عدم اكتفاء المجتمع الدولي بالإعراب عن التطلع نحو حل الدولتين دون الحرص على تبني خطوات تنفيذية في هذا الإطار.

ولفت أبو زيد إلى أن شكري تناول خلال المائدة المستديرة تبعات اضطرابات سلاسل الإمداد في المنطقة على الاقتصاد المصري، مشيراً لأهمية قناة السويس في القلب من التجارة الدولية، ومستعرضاً جهود تطوير القناة من خلال العمل على تحويلها لمركز لوجيستي متطور.