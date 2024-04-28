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كيب تاون تنفق 212 مليون دولار لتحديث شبكة الكهرباء في المدينة

02:59 م الأحد 28 أبريل 2024

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جوهانسبرج - (د ب ا)

تعتزم مدينة كيب تاون الجنوب أفريقية إنفاق 4 مليارات راند (212 مليون دولار) على مدار الثلاثة أعوام المقبلة للحفاظ على شبكة الكهرباء في المدينة وتحديثها.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن السلطات المحلية القول إن الاستثمارات تعد جزءا من الخطط لتصبح كيب تاون أول مدينة جنوب أفريقية تنهى انقطاع الكهرباء، الذي يعرف محليا بتخفيف الأحمال، حيث تقلص الاعتماد على شركة إسكوم هولدينجز الحكومية.

وقالت مدينة كيب تاون في بيان صحفي " سوف نبتعد عن احتكار إسكوم بالنسبة للآلاف من بائعي الطاقة المتعددين، كبار وصغار، بما في ذلك أشخاص يبيعون الطاقة الشمسية الفائضة التي لديهم للمدينة".

ويشار إلى أن مواطني جنوب أفريقيا يعانون من انقطاع كهرباء شبه يومي منذ عام 2008 بسبب أعوام من الإهمال وسوء الإدارة أدى لإخفاق إسكوم في تلبية الطلب.

جوهانسبرج كيب تاون الكهرباء
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