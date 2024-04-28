إيران تكشف عن طائرة مسيرة انتحارية جديدة من طراز "كاميكازي"

طهران - (د ب أ)

قدم الجيش الإيراني، اليوم الأحد طائرة مسيرة هجومية جديدة، مصممة للتحليق فوق الأهداف والانفجار، مثل النوع الذي استخدمته روسيا، في الحرب في أوكرانيا.

وقالت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء إن الطائرة الإيرانية الجديدة، التي لم يتم تسميتها بشكل علني، مماثلة للطائرة السيرة الروسية "زالا لانسيت" التي تم إنتاجها لأول مرة في عام 2020 .

ونشرت تسنيم مقطع فيديو للطائرة المسيرة الجديدة في التقرير.

وتزعم إيران أنها حققت تقدما كبيرا في إنتاج الطائرات المسيرة ، في السنوات الأخيرة. وكانت القوات الروسية قد استخدمت الطائرات المسيرة، التي أنتجتها إيران، بشكل واسع، في الغزو المستمر لأوكرانيا.

وكانت الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا قد فرضت يوم الخميس الماضي، عقوبات جديدة على إيران ردا على الهجوم الإيراني على إسرائيل.

وركزت العقوبات بصورة أساسية على بيع الطائرات المسيرة وتصنيعها بعد الهجوم الكبير، الذي شنته طهران على إسرائيل بأكثر من 300 طائرة مسيرة وصاروخ وصاروخ جوال.وتمكنت الدفاعات الجوية الإسرائيلية والقوات الحليفة من اعتراض كلها تقريبا.