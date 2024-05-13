الخارجية الأمريكية: لا يمكن تعطيل دخول المساعدات لقطاع غزة

مصراوي

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إنها بحثت مع مسؤولين إسرائيليين مسألة تعطيل وتخريب شاحنات مساعدات متجهة إلى غزة.

وأضافت الخارجية الأمريكية، أنه لا يجب تعطيل دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة مطالبة حكومة الاحتلال الإسرائيلية باتخاذ إجراءات لتحقيق ذلك.

وتابعت الخارجية: "لا يوجد أي مؤشر على أن إسرائيل استهدفت عن عمد المدنيين في قطاع غزة"، مشيرة إلى ان إسرائيل تجري تحقيقات جنائية بخصوص التزام أفراد جيشها بالقانون الدولي.

وأكملت الخارجية الأمريكية، أنها تعمل على تقييم إجراءات وأفعال الحكومة الإسرائيلية فيما يخص المساعدات الإنسانية لغزة، مشيرة إلى مواصلة توجيه الرسائل لإسرائيل باتخاذ كل الإجراءات للحد من الضحايا في صفوف المدنيين في غزة.

وأشارت الخارجية إلى أنها تواصل الضغط على كل الأطراف بما فيها إسرائيل لتمكين وصول المساعدات للمدنيين في غزة، قائلة: "نؤمن بأنه لا يمكن ولا ينبغي تعطيل دخول المساعدات لقطاع غزة".

وأوضحت الخارجية الأمريكية، أنها تشعر بقلق إزاء تقارير إعلامية عن انتهاكات بحق الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، موضحة أن هناك حالات لم تتصرف فيها إسرائيل بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي.