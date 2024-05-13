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BBC

لجنة الطوارئ برفح: الاحتلال لا يزال يغلق المعبر أمام المساعدات

07:07 م الإثنين 13 مايو 2024

معبر رفح

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قالت لجنة الطوارئ برفح، إن الاحتلال لا يزال يغلق معبر رفح أمام المساعدات، ونحذر من كارثة إنسانية ومن تجويع السكان.

وقال مراسل الجزيرة، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يقطع الاتصالات بشكل كامل عن مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

كانت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلنت استشهاد أحد موظفي الأمم المتحدة قرب المستشفى الأوروبي بغزة.

وهاجم مستوطنون، اليوم الاثنين، شاحنات المساعدات الإنسانية، قرب حاجز "ترقوميا" غربي مدينة الخليل من أجل منع عبورها من الضفة الغربية المحتلة إلى قطاع غزة، وذلك بحسبما ذكرت "وكالة الأنباء الفلسطينية".

وتأتي تلك الحادثة كإضافة لهجمات المستوطنين المتزايدة في مختلف مدن الضفة الغربية، منذ إعلان الاحتلال الإسرائيلي حربه على قطاع غزة في الـ7 من أكتوبر الماضي.

وجاءت هجمات المستوطنين بين إحراق منازل الفلسطينيين وإتلاف سياراتهم ومحلاتهم وممتلاكاتهم، إضافة إلى الاعتداء عليهم وسقوط عدد من الشهداء.

كما سبق وأن أقام عدد من المستوطنين تظاهرات عند المعابر الإسرائيلية لمنع مرور المساعدات إلى قطاع غزة.

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