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إيران: السلام بالمنطقة لن يتحقق إلا بعد نزع السلاح النووي من إسرائيل

08:18 م الأحد 12 مايو 2024

وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان

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قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأحد، إن السلام في المنطقة لن يتحقق إلا بعد نزع السلاح النووي من الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد عبد اللهيان أن المشاريع التي تقدم باسم السلام في المنطقة غير عادلة وتتناقض مع حقوق الشعب الفلسطيني.

وأمس الأول الجمعة، قالت وكالة الأنباء الإيرانية نقلا عن عبد اللهيان، إن اتساع نطاق الحرب بات أمرا "لا مفر منه" بسبب احتدام المعارك في غزة.

وأوضح عبد اللهيان خلال اتصال هاتفي بنظيره القطري، أنه بسبب تزايد حدة الحرب ضد المدنيين في غزة، أصبح اتساع رقعة الحرب لا مفر منه.

حسين أمير عبد اللهيان إيران نزع السلاح النووي الاحتلال الإسرائيلي
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