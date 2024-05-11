إيران.. المتشددون يفوزون بجولة الإعادة في الانتخابات البرلمانية

طهران - (د ب أ)

فاز المتشددون في إيران على نحو واضح وحسب ما هو متوقع في جولة الإعادة بالانتخابات البرلمانية التى أجريت لشغل الـ 45 مقعدا المتبقية من 290 مقعدا برلمانيا، كما هو متوقع.

وحصل فصيل تيار "المبدئيون" وهم من الأصوليين المحافظين على 10 من 16 مقعدا متبقيا في العاصمة طهران، حسبما ذكرت وزارة الداخلية وتقارير إعلامية.

وآلت المقاعد الستة الأخرى إلى مجلس ائتلاف قوى الثورة الإسلامية (شانا)، المصنف أيضا باعتباره متشددا.

وبذلك حصد التياران المتشددان 29 من أصل 30 مقعدا في بلدية طهران وهى دائرة انتخابية ذات أهمية سياسية بالغة .

ولم يحصل من خارج التيارين على أى مقعد سوى وزير الخارجية الأسبق منوشهر متقى، وهو غير متشدد لكنه مغال فى اتجاهه المحافظ.

كما أن هناك ما يربو على 40 مرشحا مستقلا ومعتدلا في البرلمان المقبل، ورغم ذلك، يقول مراقبون إنه كما كان الحال في السنوات الأربع الماضية، لن يكون لهم تأثير كبير في القرارات التشريعية، وآلت أغلبية المقاعد المتبقية في الولايات أيضا إلى المتشددين.