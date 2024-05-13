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BBC

الاحتلال يُجدد القصف على غزة.. هل أسفر عن ضحايا؟

06:01 ص الإثنين 13 مايو 2024

قوات الاحتلال

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كتب- محمد فتحي:

جددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قبل قليل، قصفها المستمر على قطاع غزة.

ووفقا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها قبل قليل، فإن قصف الاحتلال لحي الشجاعية شرق مدينة غزة، أسفر عن سقوط شهيدة ووقوع عدد من الإصابات.

يذكر أن قوات الاحتلال تقوم بقصف مدفعي على المناطق الشرقية لمدينة رفح الفلسطينية، إذ تستهدف المدفعية شرق دير البلح ومخيمي البريج والنصيرات في وسط القطاع.

وأصيب عددا من الفلسطينيين بينهم 3 في حالة خطيرة نتيجة قصف للاحتلال استهدف منزلا في حي البرازيل شرقي رفح الفلسطينية.

وتشن طائرات الاحتلال غارات على أحياء البرازيل والسلام والتنور والشوكة شرفي رفح، بالإضافة إلى اقتحام قرية تل جنوب غرب نابلس بالضفة الغربية.

قوات الاحتلال سرائيل لسطين طاع غزة فح
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