تايبيه: جيش التحرير الشعبي الصيني يرسل 12 طائرة عبر خط الوسط لمضيق تايوان

تايبيه - (د ب أ)

أبلغت تايوان عن تجدد النشاط العسكري الصيني بالقرب من الجزيرة، حيث عبرت 12 طائرة تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني خط الوسط لمضيق تايوان، بعد يوم من اختتام وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن زيارته إلى الصين.

وقالت وزارة الدفاع الوطني التايوانية في بيان "رصدنا أنشطة لـ 22 طائرة لجيش التحرير الشعبي الصيني.. منذ الساعة التاسعة والنصف صباحا"، حسب صحيفة "تايبيه تايمز" اليوم الأحد.

وأضافت الوزارة أن الطائرات الـ12 عبرت خط الوسط ودخلت منطقة تحديد الدفاع الجوي شمال ووسط تايوان".

وقال الجيش التايواني إن الطائرات شاركت في "دوريات استعداد قتالي مشترك مع سفن حربية صينية".

وأضاف أن الطائرات والسفن التايوانية ردت "بشكل مناسب". ولم يقدم المزيد من التفاصيل.

وكان بلينكن قد اختتم أمس الأول الجمعة، زيارته التي بدأها يوم الأربعاء الماضي إلى الصين، حيث بحث قضايا رئيسية بين واشنطن وبكين ومجموعة من القضايا الإقليمية والدولية.