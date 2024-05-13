وزير الخارجية الأمريكي: واشنطن ترفض أي عملية برية في رفح الفلسطينية

كتب- محمد فتحي:

حث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وزير الدفاع الإسرائيلي يؤآف جالانت، على ضرورة تسهيل عملية دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، بالإضافة إلى تذليل كافة العقبات التي تواجه توزيعها، وفقا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

وأكد بلينكن، لوزير الدفاع الإسرائيلي دعم الولايات المتحدة لأمن إسرائيل والأهداف المشتركة لهزيمة حركة حماس، لافتا إلى رفض واشنطن لأي عملية إسرائيلية برية كبيرة في رفح الفلسطينية.

وأشار وزير الخارجية الأمريكية على ضرورة حماية المدنيين وعمال الإغاثة في غزة.

يذكر أن قوات الاحتلال تقوم بقصف مدفعي على المناطق الشرقية لمدينة رفح الفلسطينية، إذ تستهدف المدفعية شرق دير البلح ومخيمي البريج والنصيرات في وسط القطاع.

وأصيب عددا من الفلسطينيين بينهم 3 في حالة خطيرة نتيجة قصف للاحتلال استهدف منزلا في حي البرازيل شرقي رفح الفلسطينية.

وتشن طائرات الاحتلال غارات على أحياء البرازيل والسلام والتنور والشوكة شرفي رفح، بالإضافة إلى اقتحام قرية تل جنوب غرب نابلس بالضفة الغربية.