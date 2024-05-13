إعلان

BBC

وزير الخارجية الأمريكي: واشنطن ترفض أي عملية برية في رفح الفلسطينية

05:53 ص الإثنين 13 مايو 2024

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمد فتحي:

حث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وزير الدفاع الإسرائيلي يؤآف جالانت، على ضرورة تسهيل عملية دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، بالإضافة إلى تذليل كافة العقبات التي تواجه توزيعها، وفقا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

وأكد بلينكن، لوزير الدفاع الإسرائيلي دعم الولايات المتحدة لأمن إسرائيل والأهداف المشتركة لهزيمة حركة حماس، لافتا إلى رفض واشنطن لأي عملية إسرائيلية برية كبيرة في رفح الفلسطينية.

وأشار وزير الخارجية الأمريكية على ضرورة حماية المدنيين وعمال الإغاثة في غزة.

يذكر أن قوات الاحتلال تقوم بقصف مدفعي على المناطق الشرقية لمدينة رفح الفلسطينية، إذ تستهدف المدفعية شرق دير البلح ومخيمي البريج والنصيرات في وسط القطاع.

وأصيب عددا من الفلسطينيين بينهم 3 في حالة خطيرة نتيجة قصف للاحتلال استهدف منزلا في حي البرازيل شرقي رفح الفلسطينية.

وتشن طائرات الاحتلال غارات على أحياء البرازيل والسلام والتنور والشوكة شرفي رفح، بالإضافة إلى اقتحام قرية تل جنوب غرب نابلس بالضفة الغربية.

أنتوني بلينكن مريكا لمساعدات الانسانية طاع غزة لسطين اشنطن
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الاحتلال يُجدد القصف على غزة.. هل أسفر عن ضحايا؟

إعلان

إعلان

أمطار ورياح.. الأرصاد تُعلن الظواهر الجوية المتوقع غدًا الاثنين
عاجل - الخارجية تكشف سبب تدخل مصر لدعم دعوى جنوب إفريقيا في محكمة العدل
* بعد تحذير النائب العام.. تعرف على السرعة المقررة على الطرق
* طقس الساعات المقبلة.. "الأرصاد": أمطار ورياح مثيرة للرمال بهذه المناطق