أمريكا توجه رسالة عاجلة إلى مصر بشأن موقفها من عملية رفح

مصراوي

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن الوزير أنتوني بلينكن أكد لنظيره المصري سامح شكري موقف الرئيس جو بايدن بأن الولايات المتحدة لا تدعم عملية عسكرية كبيرة في رفح.

وأضافت الخارجية الأمريكية، في بيان لها الخميس، أن بلينكن أبلغ سامح شكري رفض الولايات المتحدة أي تهجير قسري للفلسطينيين من غزة.

وأعربت الخارجية الأمريكية، أن بلينكن أيضًا أوضح لـ"شكري"، عن دعم واشنطن لإعادة فتح معبر رفح واستمرار تدفق المساعدات.

ومن جانبه، قال ماثيو ميلر، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، إن واشنطن تعتقد أن أي عملية عسكرية كبيرة في رفح الفلسطينية تضعف موقف إسرائيل في محادثات المحتجزين مع حماس.

وذكر "ميلر" أن واشنطن ما زالت تتواصل مع إسرائيل بشأن تعديلات في مقترح وقف إطلاق النار المقدم من حركة حماس، مضيفًا أن العمل جارٍ لوضع اللمسات النهائية على نص اتفاق، لكن ذلك العمل "بالغ الصعوبة".

وأوضح أن الرئيس جو بايدن كان واضحًا بأن الولايات المتحدة لديها مخاوف من أي عملية عسكرية إسرائيلية كبيرة في رفح الفلسطينية، مشيرًا إلى أن واشنطن لم تر حتى الآن مؤشرات على قرب قيام إسرائيل بعملية عسكرية كبيرة في رفح.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن تصريحات الرئيس بايدن، أمس، لا تقوض وضع إسرائيل التفاوضي ولا تدفع حماس للتعنت أكثر، مؤكدًا أن واشنطن تتشاور مع الجانب الإسرائيلي حول رد حماس وتعمل على جسر الهوة ونص يتفق عليه الجميع.