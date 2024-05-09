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BBC

البث العبرية: بن غفير سيطرح على الحكومة منع إدخال أي مساعدات لغزة

10:30 م الخميس 09 مايو 2024

إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي

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ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن وزير الأمن الداخلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير سيطرح الإلغاء الكامل لإدخال المساعدات لغزة من كل المعابر للتصويت بمجلس الوزراء.

وسبق وحذر المكتب الإعلامي الحكومي، من كارثة إنسانية عميقة بدأت تتشكل نتيجة اجتياح جيش الاحتلال شرق محافظة رفح واحتلاله معبري رفح وكرم أبو سالم.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في بيان له، اليوم الخميس، إن قوات الاحتلال منعت خلال اليومين الماضيين إدخال أكثر من 400 شاحنة مساعدات.

ولفت إلى أن جريمة إيقاف المساعدات تنذر بحدوث مجاعة لأكثر من 1.7 مليون إنسان يعيشون جنوب غزة.

وحمل الإدارة الأمريكية وإسرائيل والمجتمع الدولي كامل المسؤولية عن الكارثة والأزمة الإنسانية العميقة في غزة.

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