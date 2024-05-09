هيئة المعابر بغزة تنفي ما ذكرته الولايات المتحدة حول فتح المعابر

مصراوي

نفت هيئة المعابر والحدود في قطاع غزة تنفي ما ذكرته وزارة الخارجية الأمريكية حول فتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وأكدت الهيئة أن معابر القطاع لا زالت مغلقة وتحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي ولم يتم إدخال أي مساعدات منذ بدء الاجتياح البري لمحافظة رفح واحتلال معبر رفح الحدودي وإغلاق معبر كرم أبو سالم.

وفيما سبق قالت الخارجية الأمريكية، الأربعاء، إن معبر رفح بات من مسؤولية إسرائيل، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة أوضحت لإسرائيل "ضرورة فتحه قريبا".

وذكرت الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة لا يزال لديها مخاوف بشأن عملية محتملة في رفح وأوضحت ذلك تماما للحكومة الإسرائيلية.