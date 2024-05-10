انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الجمعة، بسبب وقف إرسال شحنة أسلحة إلى إسرائيل في رد فعل أمريكي على العمليات العسكرية في رفح.

وذكرت شبكة "سي إن إن" أن نتنياهو اعتبر أن بايدن ارتكب خطأ بوقف إرسال الأسلحة. بينما قالت واشنطن إنها اقترحت "بدائل" لاجتياح رفح.

وفي مقابلة منفصلة عبر الإنترنت، أعرب نتنياهو عن أمله في تجاوز الخلافات مع بايدن بشأن الحرب على غزة. وأقر بخسارة مئات الجنود في القطاع المحاصر، مؤكدًا تدمير قواته لعدد من كتائب حماس في رفح.

وفي بيان صادر عن مكتبه أمس الخميس، هدد نتنياهو بالمقاومة بأظافره إذا اقتضت الضرورة، ردًا على تحذير بايدن من توقف إمداد إسرائيل بالأسلحة في حالة اجتياح رفح.وقال السفير الإسرائيلي في واشنطن مايكل هرتسوغ، مساء الخميس، إن سياسة إدارة بايدن لا تفيد المحادثات بين إسرائيل والولايات المتحدة، وترسل رسالة خاطئة للمنطقة.

وقبل ذلك، حذّر بايدن من توقف إمداد إسرائيل بالأسلحة في حالة شنت عملية عسكرية كبيرة في رفح، مؤكدًا الاعتراف بأن القنابل التي زودت بها إسرائيل استعملت في قتل مدنيين فلسطينيين.

وتعمل الولايات المتحدة مع دول عربية على إعادة إعمار غزة والمساعدة في الوصول إلى حل الدولتين.

وقال مسؤول في البيت الأبيض إنه تم اقتراح "بدائل" لهزيمة حماس في رفح لا تشمل عمليات برية كبيرة، وأن بايدن لا يرغب في استخدام أسلحة معينة في مناطق معينة.