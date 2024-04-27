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BBC

بعد بن غفير.. إعلام عبري: انقلاب سيارة وزير التعليم الإسرائيلي بالقدس

10:50 م السبت 27 أبريل 2024

انقلاب سيارة وزير التعليم الإسرائيلي بالقدس

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أعلنت القناة 12 العبرية، اليوم السبت، إصابة والد وزير التعليم في حكومة الاحتلال الإسرائيلي حاييم بيطون بجروح خطيرة في القدس إثر انقلاب سيارته الذي لم يكن فيها.
وذكرت وسائل إعلام عبرية، أمس الجمعة، أن موكب وزير الأمن القومي للاحتلال إيتمار بن غفير، تعرض لحادث تدهور في أثناء خروجه من موقع عملية إطلاق نار في مدينة الرملة.
ووفقا لوسائل الإعلام العبرية، فإن "مركبة بن غفير تجاوزت الإشارة الحمراء، واصطدمت بمركبة أخرى".
وأضافت وسائل الإعلام العبرية، أن "التصادم أدى إلى انقلاب مركبة بن غفير"، في حين أوضحت أن الشرطة فتحت تحقيقا في الحادثة.
وأفادت وسائل الإعلام، أن "إصابة بن غفير وُصفت بين الخفيفة والمتوسطة بعد نقله إلى المستشفى".

القدس وزير التعليم الإسرائيلي انقلاب سيارة حاييم بيطون
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