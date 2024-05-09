بوريل يدعو إلى عدم بيع الأسلحة لإسرائيل

مصراوي

دعا الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة والأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إلى عدم بيع الأسلحة لإسرائيل.

وأضاف بوريل، أن القصف الإسرائيلي لن يتوقف قبل نفاد الذخائر الموجودة بحوزته، موضحا أن الاتحاد الأوروبي "منقسم" حيال اتخاذ موقف مشترك ضد ما حدث في الشرق الأوسط.

وخاطب بوريل زعماء دول الاتحاد الأوروبي قائلا "بعض القادة يقولون، هناك الكثير من الوفيات في غزة، والسؤال الذي يجب طرحه هو: كم عدد الأشخاص الذين يجب أن يموتوا؟ هل يتعين علينا أن ننتظر موت 50 ألف شخص قبل أن نتخذ الإجراءات اللازمة لمنع المزيد؟".

كان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، قال إن الجيش يواصل تعميق الإنجازات في شمال قطاع غزة ويعمل على نزع منصات إطلاق الصواريخ.

وزعم المتحدث، أن القوات تواصل العمل في شرق رفح لمنع التهريب، موضحا أننا سنواصل فعل كل شيء من أجل خلق الظروف التي تفضي إلى عودة الأسرى بأسرع وقت.

وتابع هاجاري، أن الاحتلال لدينا ذخيرة لمهمتنا في رفح وما نحتاجه موجود، مشيرا إلى أن الجيش قصف 115 هدفا تابعا لحزب الله في جنوب لبنان.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الخميس، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أجريا محادثة هاتفية لمناقشة المخاوف الأمريكية بشأن العملية العسكرية في رفح وإجلاء الأهالي النازحين.

وبحسب الهيئة العبرية، فقد أبلغ بايدن نتنياهو عن استعداد واشنطن وقف شحنات الأسلحة لإسرائيل في حال الدخول إلى رفح.

فيما جاء رد نتنياهو على التصريحات الأمريكية بأن "إسرائيل ستقاتل بأظافرها إذا اضطرت" حسب الهيئة العبرية.