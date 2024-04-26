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مسؤول عراقي: تعرض حقل كورومو الغازي في السليمانية لهجوم بطائرة مسيرة

09:19 م الجمعة 26 أبريل 2024

حقل كورومو الغازي في السليمانية

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(د ب أ)

صرح مسؤول محلي عراقي كردي، أن حقل كورومو الغازي تعرض مساء اليوم الجمعة إلى قصف بطائرة مسيرة دون وقوع إصابات وأضرار بالحقل جنوب غربي محافظة السليمانية /350كم شمالي بغداد.

وقال مسؤول عراقي في تصريح صحفي أن حقل كورومو الغازي بقضاء جمجمال تعرض مساء اليوم لهجوم بطائرة مسيرة دون وقوع خسائر بشرية كما ألحق أضرارا مادية بسيطة ولم يؤدي إلى تعطيل العمل في الحقل".

ويعد حقل كورومو هو الحقل الغازي الأكبر والأغنى للغاز الطبيعي في إقليم كردستان ويدار من قبل شركة "دانة غاز" و"نفط الهلال" وسبق أن تعرض لهجمات بالصواريخ خلال السنتين السابقتين.

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